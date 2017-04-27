Тур начался с победы "Спартака" над многострадальным "Уралом" (1:0), который в предыдущем матче с "Зенитом" "благодаря" судейству потерял сразу трех игроков.

На следующий день "Зенит" играл на выезде с дебютантом премьер-лиги "Оренбургом" и тоже выиграл 1:0 за счет не о-о-очень сомнительного пенальти, который "заработал" Жирков. Арбитр Михаил Вилков поверил в падение зенитовца, хотя тот сам стал валиться, едва зайдя в штрафную, и в итоге врезался в защитника Георгиева. 11-метровый реализовал Виктор Жулиано (видео см.ниже).



Похоже, после того как наставник "Зенита" Мирча Луческу стал жаловаться налево и направо по поводу судей, те уже просто бояться сделать что-нибудь не так и даже перебарщивают в своих стараниях.

Идущий на втором месте московский ЦСКА разгромил "Локомотив" (4:0), забив еще в первом тайме три мяча. А игроки казанского "Рубина", даже выкупив все билеты на своем стадионе, вновь не сумели порадовать игрой собравшихся в этот день 26 тысяч зрителей — 0:1 от "Терека". Клуб из Татарстана не может выиграть уже седьмой тур (3 ничьи, 4 поражения) и забить третий матч подряд.

"Ростов" не теряет надежд на попадание в еврокубковую зону и продолжает держаться за пятое место. Три очка в копилку команде в этом туре против "Уфы" принес гол Полоза, а голкипер ростовчан Никита Медведев продлил свою сухую серию до 862 минут! Это второй результат за всю историю чемпионатов России. Медведев сейчас уступает только Руслану Нигматуллину, который, играя за "Локомотив", как-то умудрился не пропускать на протяжении 939 минут.

Узнав, что его рекорд близок к падению, Нигматуллин уже успел отметить, что "накроет "Амкару" (следующий соперник "Ростова" — Прим.) поляну за гол в первом тайме".

Чемпионат России-2016/17 (25-й тур):

Оренбург — Зенит 0:1 (0:1)

Гол: Жулиано (17-пен.)

Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Жирков, Гарсия, Цаллагов, Шатов, Жулиано, Данни (Кержаков, 88), Джорджевич (Молло, 75).



Арсенал Тула — Крылья Советов 2:0 (1:0)

Голы: Григалава (31), Расич (80)

ЦСКА — Локомотив 4:0 (3:0)

Голы: Дзагоев (11), Витиньо (39), Головин (45), Натхо (52)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Васин, Игнашевич, Березуцкий, Головин, Натхо, Вернблум, Дзагоев (Набабкин, 17), Ионов, Витиньо (Чалов, 65).

Локомотив: Гильерме, Янбаев, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Майкон (Фарфан, 46), Тарасов (Баринов, 46), Денисов, Фернандеш, Миранчук (Игнатьев, 68), Ари.



Рубин — Терек 0:1 (0:1)

Гол: Мбенг (44)

Спартак — Урал 1:0 (1:0)

Гол: Фернандо (23)

Спартак: Ребров, Ещенко, Ташчи, Джикия, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 71), Промес, Мельгарехо.

Ростов — Уфа 1:0 (1:0)

Гол: Полоз (23)

Ростов: Медведев, Мевля (Могилевец, 27), Навас, Симич, Гацкан, Терентьев, Байрамян, Ерохин, Нобоа, Азмун (Девич, 66), Полоз (Препелицэ, 76).

1 Спартак 25 57

2 ЦСКА 25 50

3 Зенит 25 49

4 Краснодар 24 41

5 Ростов 25 39

6 Терек 25 36

7 Локомотив 25 35

8 Амкар 24 34

9 Уфа 25 33

10 Урал 25 29

11 Рубин 25 29

12 Анжи 24 27

13 Оренбург 25 22

14 Арсенал 25 21

15 Кр.Советов 25 21

16 Томь 24 13