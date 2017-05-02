На вопрос корреспондента: "Игра "Анжи" в матче против "Зенита" (1:1 в Санкт-Петербурге в 22-м туре) — образец того, как играть против топ-клуба?", Григорян замялся и ответил: "Топ-клуба?! Не понимаю этого. А мы кто вообще?! Аутсайдеры, в вашем понимании?!".

Дальше последовал такой диалог.

– Ну вы в нижней части таблицы.

– Ну, нас шанс тогда в том, что находясь в нижней части турнирной таблицы мы хотим вылезти из этого дерьма. Вот в чем наш шанс.

– С помощью чего можно переиграть "Краснодар"?

– Сами все увидите. Я же не буду вам тактический план на матч рассказывать.

- Ну хотя бы шаблон игры…

- Шаблон… Я не привык разговаривать…

– Хорошо, а в каком состоянии команда прибыла на игру?

– В "вандефульном" (подразумевается wonderful, с английского — прекрасный).

Остается добавить, что встреча между "Краснодаром" и "Анжи" завершилась нулевой ничьей. Махачкалинский клуб набрал 29 очков и занимает 12-е место в таблице, "Краснодар" находится на четвертой позиции с 45 пунктами.