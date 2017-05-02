На вопрос корреспондента: "Игра "Анжи" в матче против "Зенита" (1:1 в Санкт-Петербурге в 22-м туре) — образец того, как играть против топ-клуба?", Григорян замялся и ответил: "Топ-клуба?! Не понимаю этого. А мы кто вообще?! Аутсайдеры, в вашем понимании?!".
Дальше последовал такой диалог.
– Ну вы в нижней части таблицы.
– Ну, нас шанс тогда в том, что находясь в нижней части турнирной таблицы мы хотим вылезти из этого дерьма. Вот в чем наш шанс.
– С помощью чего можно переиграть "Краснодар"?
– Сами все увидите. Я же не буду вам тактический план на матч рассказывать.
- Ну хотя бы шаблон игры…
- Шаблон… Я не привык разговаривать…
– Хорошо, а в каком состоянии команда прибыла на игру?
– В "вандефульном" (подразумевается wonderful, с английского — прекрасный).
Остается добавить, что встреча между "Краснодаром" и "Анжи" завершилась нулевой ничьей. Махачкалинский клуб набрал 29 очков и занимает 12-е место в таблице, "Краснодар" находится на четвертой позиции с 45 пунктами.