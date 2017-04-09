Победа "Кленовым листья" далась непросто: еще за пять с половиной минут до финальной сирены они уступали, но тут последовали три гола в исполнении Каспери Капанена (55), Коннора Брауна (58) и Остона Мэттьюса (60).
Для Мэттьюса эта шайба стала 40-й в сезоне и он сравнялся в списке снайперов лиги с идущим на втором месте по этому показателю Никитой Кучеровым из "Тампы". Кстати, "Торонто" как раз и закрыл шлагбаум в плей-офф перед "молниями", которые не попали в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2013 года. При этом "Тампа" в последних двух сезонах доходила или до финала конференции, или до финальной серии за главный трофей НХЛ.
"Торонто Мэйпл Лифс" стал последней и пятой канадской командой, обеспечившей себе место в розыгрыше плей-офф-2017 (там же сыграют "Монреаль Канадиенс", "Оттава Сенаторз", "Эдмонтон Ойлерз" и "Калгари Флэймз"). Это второй подобный случай за последние 13 лет (первый был в 2015 году), а в прошлом году в плей-офф не оказалось ни одного канадского клуба.
Все пары Кубка Стэнли-2017:
Восточная конференция:
"Вашингтон Кэпиталз" — "Бостон Брюинз"/"Торонто Мэйпл Лифс"
"Питтсбург Пингвинз" — "Коламбус Блю Джекетс"
"Монреаль Канадиенс" — "Нью-Йорк Рейнджерс"
"Оттава Сенаторз" — "Торонто Мэйпл Лифс"/"Бостон Брюинз"
Западная конференция:
"Чикаго Блэкхоукс" — "Нэшвилл Предаторз"
"Миннесота Уайлд" — "Сент-Луис Блюз"
"Анахайм Дакс"/"Эдмонтон Ойлерз" — "Калгари Флэймз"
"Эдмонтон Ойлерз"/"Анахайм Дакс" — "Сан-Хосе Шаркс"