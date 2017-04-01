Испанская "Барселона" опубликовала отрывки игры Лионеля Месси, когда звезде мирового футбола было всего 15 лет.

Месси перебрался в молодежную академию "Барселоны" в 2000-м году, когда ему было 13 лет. Когда спортивный директор клуба Карлес Решак увидел юного аргентинца на просмотре, то оказался настолько впечатлен талантом игрока, что уговорил совет директоров "сине-гранатовых" оплатить переезд семьи Месси в Европу, а еще лечение (в 11 лет у Лионеля был диагностирован дефицит соматотропина — гормона роста), стоившее клубу 90 тысяч евро в год.

Но вряд ли в "Барселоне" когда-либо пожалели о том решении.

В 17 лет Месси дебютировал за главную команду каталонского клуба, а затем побил множество рекордов "сине-гранатовых", испанского чемпионата и единственный, кто пять раз признавался лучшим футболистом мира.