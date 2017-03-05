Такое исполнение буллита Кучеровым — не случайность, а заранее заготовленный трюк: российский хоккеист не раз отрабатывал его на тренировках.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский справился с 31 броском из 32-х в основное время и овертайме, а также не пропустил в серии буллитов, и в итоге стал первой звездой матча. Василевский одержал третью победу подряд.

Латвийский центрфорвард "Баффало" Земгус Гиргенсонс провел на льду 11 минут 20 секунд, по воротам не бросал, провел 2 силовых приема и заработал нейтральный коэффициент полезности.

В этом сезоне в 58 матчах Гиргенсонс набрал 14 (6+8) очков. 23-летний хоккеист не набирает очков на протяжении четырех последних игр, а "Баффало" с 66 очками — 13-й на Востоке, на 5 очков отставая от зоны плей-офф.

"Чикаго" после победы в Нэшвилле (5:3) продлил победную серию до семи игр и вышел в лидеры Западной конференции, на очко опережая "Миннесоту" — 89 против 88. А во всей лиге лидирует "Вашингтон" (95), в овертайме взявший верх над "Филадельфией".

4 марта

Баффало — Тампа-Бэй — 1:2 бул (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

1:0 — О′Райлли (Ристолайнен, Айкел)

1:1 — Джонсон (Кучеров, Хедман)

Виннипег — Колорадо — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

1:0 — Лайне (Бафлин, Перро)

2:0 — Уилер (Бафлин, Литтл)

3:0 — Шайфли (Элерс, Лайне)

4:0 — Чьяро (Уилер, Элерс)

5:0 — Элерс (Уилер)

6:0 — Труба

6:1 — Ландескуг (Бурк, Голубеф)

Бостон — Нью-Джерси — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

1:0 — Крюг (Бержерон, Пастрняк)

1:1 — Смит-Пелли (Палмиери, Сантини)

2:1 — Карло (Бэкес, Бержерон)

2:2 — Палмиери (Холл)

3:2 — Спунер (Ватрано, Стэффорд)

Оттава — Коламбус — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

0:1 — Саад (Джонс, Веренски)

1:1 — Сталберг (Уинджелс, Келли)

2:1 — Карлссон (Мето, Стоун)

3:1 — Смит (Пажо)

3:2 — Ганье (Эткинсон, Веренски)

Флорида — Даллас — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Бенн (Спецца, Сегин)

1:1 — Юбердо (Барков, Маршессо)

1:2 — Клингберг (Бенн, Сегин)

Рейнджерс — Монреаль — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

0:1 — Уэбер (Отт, Пачиоретти)

0:2 — Лехконен (Пачиоретти, Дано)

0:3 — Шоу (Марков, Гальченюк)

1:3 — Крайдер (Зукарелло-Асен, Степан)

1:4 — Джорди Бенн (Гальченюк, Болье)

Вашингтон — Филадельфия — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

0:1 — Кутюрье (Казинс, Рид)

1:1 — Орлов (Нисканен)

2:1 — Бэкстрем (Овечкин, Шаттенкирк)

Нэшвилл — Чикаго — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

0:1 — Кэйн (Паник, Сибрук)

0:2 — Туту (Кит, Сибрук)

1:2 — Арвидссон (Суббан, Джохансен)

1:3 — Тэйвс

2:3 — Арвидссон (Форсберг, Джохансен)

2:4 — Кэмпбелл (Паник, Тэйвс)

2:5 — Кэйн (Панарин)

Лос-Анджелес — Ванкувер — 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)

0:1 — Берчи (Хорват, Эрикссон)

0:2 — Х.Седин (Танев, Хорват)

0:3 — Берчи (Эрикссон, Хорват)

0:4 — Голдобин (Саттер, Хаттон)

1:4 — Копитар (Даути, Мартинес)

2:4 — Льюис (ЛаДуэ, Кемпе)

3:4 — Мартинес (Форборт, Кемпе)

Эдмонтон — Детройт — 4:3 (2:1, 0:0, 2:2)

1:0 — Макдэвид (Ларссон)

1:1 — Манта (Зеттерберг)

2:1 — Кэссиан (Деарнэ, Ларссон)

3:1 — Эберле (Лучич)

3:2 — Хелм (Ларкин)

4:2 — Марун (Макдэвид, Драйзайтль)

4:3 — Ларкин (Зеттерберг, Абделькадер)