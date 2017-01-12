Овечкин уже на 35-й секунде встречи вывел свою команду вперед — 1:0. Это была его 20-я шайба в сезоне и 1000-е очко за карьеру в лиге. Александр стал 84-м хоккеистом в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка и четвертым россиянином (после Алексея Ковалева, Александра Могильного и Сергея Федорова).

Ovi wasted no time picking up career point #1,000. pic.twitter.com/LZNzV9qIen — NHL (@NHL) January 12, 2017

В середине матча Овечкин оформил дубль, а на 45-й минуте Джастин Уильямс с передачи Евгения Кузнецова довел счет до 3:0 в пользу хозяев.

Евгений Малкин за 12 минут до конца встречи отыграл один гол, реализовав численный перевес, после чего команды обменялись точными бросками своих шведов — Никласа Бекстрема и Патрика Хернквиста. А окончательный счет установил датчанин "Вашингтона" Ларс Эллер, отправивший шайбу в пустые ворота "Питтсбурга" — 5:2.

Благодаря этой победе "Вашингтон" набрал 59 очков, оторвался от "Питтсбурга" и вышел на второе место в Столичном дивизионе.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Вашингтон Кэпиталз — Питтсбург Пингвинз 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

1:0 — Овечкин (Бекстрем, Оши) — 00:35 (5x5)

2:0 — Овечкин (Карлсон, Бекстрем) — 28:06 (5x4)

3:0 — Уильямс (Кузнецов, Орлов) — 44:31 (5x5)

3:1 — Малкин (Шульц, Кессел) — 47:46 (5x4)

4:1 — Бекстрем (Оши, Карлсон) — 53:11 (5x4)

4:2 — Хернквист (Кросби, Кессел) — 57:24 (5x4)

5:2 — Эллер (Бекстрем, Оши) — 59:42 (en)

Броски: 30 — 32.

Вратари: Холтби — Флери.

Штраф: 14 — 12.