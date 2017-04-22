За пару минут до окончания первого периода Овечкин попался на жесткий силовой прием со стороны Кадри, после которого покинул лед только с помощью партнеров и сразу ушел в раздевалку. Вот этот эпизод.



Отметим, что известный канадский эксперт Дон Черри так прокомментировал данный момент: "С точки зрения правил это был идеальный силовой прием, абсолютно чистый. Кадри надо медаль дать за этот хит на Овечкине! Это же красота, настоящая красота! И он получил штраф, а "Торонто" пропустил гол. Сейчас вроде бы принято, что если игрок получает травму, то судьи ищут основания для удаления. В этом случае оно было лишним, нарушения там не было. Это было плохое решение судей".

Так или иначе, но Кадри был удален, а "Вашингтон" быстро наказал соперника, реализовав большинство. Отличился Ти Джей Оши — 1:0.

На 27-й минуте Остон Мэттьюс счет сравнял, а вскоре вернувшийся на лед Овечкин отомстил Кадри вот таким колющим ударом клюшкой и никакого наказания за это, между прочим, не получил.



Счет 1:1 не изменился до окончания основного времени матча, но уже спустя 64 секунды после начала овертайма "Вашингтону" удалось забросить победную шайбу. Автором решающего броска стал Джастин Уильямс — 2:1, а команда Барри Тротца повела в серии 3-2.

Williams is simply clutch in the #StanleyCup Playoffs. OT winner. Series lead. One more to go. pic.twitter.com/cLOqMM1SSu— NHL (@NHL) April 22, 2017

В другом поединке дня "Бостон Брюинз" сумел отыграться против "Оттавы Сенаторс" с 0:2, вырвать победу во втором овертайме и сократить отставание в серии до минимума (2-3).

Кубок Стэнли-2017. 1/8 финала:

Вашингтон Кэпиталз — Торонто Мэйпл Лифс 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Оши (Бекстрем, Шаттенкирк) — 18:15 (5x4)

1:1 — Мэттьюс (Нюландер, Хайман) — 26:00 (5x5)

2:1 — Уильямс (Кузнецов, Юханссон) — 61:04 (5x5).

Счет в серии: 3-2.



Оттава Сенаторз — Бостон Брюинз 2:3 2ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

1:0 — Стоун (Хоффман, Брассар) — 11:19 (5x5)

2:0 — Пажо (Стольберг, Барроуз) — 20:30 (5x5)

2:1 — Пастрняк (Маршан, Бержерон) — 28:40 (5x5)

2:2 — Курали (Бэйкс, Морроу) — 37:05 (5x5)

2:3 — Курали (Бэйкс, Макэвой) — 90:19 (5x5).

Счет в серии: 3-2.

