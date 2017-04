За пару минут до окончания первого периода Овечкин попался на жесткий силовой прием со стороны Кадри, после которого покинул лед только с помощью партнеров и сразу ушел в раздевалку. Вот этот эпизод.



Отметим, что известный канадский эксперт Дон Черри так прокомментировал данный момент: "С точки зрения правил это был идеальный силовой прием, абсолютно чистый. Кадри надо медаль дать за этот хит на Овечкине! Это же красота, настоящая красота! И он получил штраф, а "Торонто" пропустил гол. Сейчас вроде бы принято, что если игрок получает травму, то судьи ищут основания для удаления. В этом случае оно было лишним, нарушения там не было. Это было плохое решение судей".

Так или иначе, но Кадри был удален, а "Вашингтон" быстро наказал соперника, реализовав большинство. Отличился Ти Джей Оши — 1:0.

На 27-й минуте Остон Мэттьюс счет сравнял, а вскоре вернувшийся на лед Овечкин отомстил Кадри вот таким колющим ударом клюшкой и никакого наказания за это, между прочим, не получил.



Счет 1:1 не изменился до окончания основного времени матча, но уже спустя 64 секунды после начала овертайма "Вашингтону" удалось забросить победную шайбу. Автором решающего броска стал Джастин Уильямс — 2:1, а команда Барри Тротца повела в серии 3-2.

Williams is simply clutch in the #StanleyCup Playoffs.

OT winner. Series lead. One more to go. pic.twitter.com/cLOqMM1SSu— NHL (@NHL) April 22, 2017