Овечкин в своем видеообращении поздравил страну с Днем народного единства. "Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем народного единства — нашим общим праздником. Желаю удачи, добра, мира и счастья, — приводит слова хоккеиста Евроспорт. — Хотел быть с вами, но идет регулярный чемпионат НХЛ. Я присоединяюсь к вам из Вашингтона и всем сердцем сейчас с вами. Этот праздник очень важен для нашей страны и нашего народа".

"Наша сила — сила России — в единстве. И давайте открыто говорить о наших взглядах, принципах, мыслях. Не надо стесняться показаться немодным. Я за Путина и не скрываю этого. С праздником народного единства, друзья", — добавил Овечкин.

Напомним, что на днях Овечкин объявил о создании общественного движения под названием Putin Team ("Команда Путина") в поддержку президента России. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему президенту, всегда открыто его поддерживал. Быть частью такой команды — гордость для меня, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна", — написал Овечкин у себя в Instagram.

В выходные Овечкин помог "Вашингтону" победить "Бостон" со счетом 3:2. Россиянин забросил 11-ю шайбу в сезоне с передач своих соотечественников Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. В списке лучших снайперов НХЛ Овечкин занимает третье место.

Alex Ovechkin's 11th goal of the season ends a personal five-game scoreless streak. No. 569. #nice pic.twitter.com/n7un96WJkl— Ian Oland (@ianoland) November 4, 2017