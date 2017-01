"Арсенал" принимал "Кристал Пэлас" и одержал победу со счетом 2:0. Счет в матче на 17-й минуте открыл Оливье Жиру. Француз красивым ударом пяткой отправил мяч под перекладину и после игры признался, что этот гол — "лучший в его карьере".



Olivier Giroud with the Goal of 2017 and we still have 364 days left😍😍😍 pic.twitter.com/XVHrbim1rP

