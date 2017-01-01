"Арсенал" принимал "Кристал Пэлас" и одержал победу со счетом 2:0. Счет в матче на 17-й минуте открыл Оливье Жиру. Француз красивым ударом пяткой отправил мяч под перекладину и после игры признался, что этот гол — "лучший в его карьере".



Olivier Giroud with the Goal of 2017 and we still have 364 days left😍😍😍 pic.twitter.com/XVHrbim1rP

— UberArsenal™ (@UberAFC) January 1, 2017

После перерыва Ивоби увеличил перевес лондонского клуба, "канониры" набрали 40 очков и поднялись на третье место.

Идущий следом "Тоттенхэм" благодаря дублям Кейна и Алли взял три очка в гостях против "Уотфорда" (4:1) и отодвинул "Манчестер Сити" на пятую строчку.

Чемпионат Англии (19-й тур, 1 января):

Уотфорд — Тоттенхэм 1:4 (0:3)

Голы: Кабуль (90+1) — Кейн (27, 33), Алли (41, 46)

Тоттенхэм: Льорис, Дайер, Алдервейрелд, Виммер, Ваньяма, Триппьер, Роуз (Дэвис, 68), Эриксен, Алли (Уинкс, 61), Кейн (Янссен, 77), Сон Хын Мин.



Арсенал — Кристал Пэлас 2:0 (1:0)

Голы: Жиру (17), Ивоби (56)

Арсенал: Чех, Бельерин, Габриэл, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни (Коклен, 72), Джака, Перес (Рэмзи, 72), Ивоби (Окслейд-Чемберлен, 77), Санчес, Жиру.



1 Челси 19 49

2 Ливерпуль 19 43

3 Арсенал 19 40

4 Тоттенхэм 19 39

5 Ман Сити 19 39

6 Ман Юнайтед 19 36

7 Эвертон 19 27

8 Вест Бромвич 19 26

9 Саутгемптон 19 24

10 Борнмут 19 24

11 Бернли 19 23

12 Вест Хэм 19 22

13 Уотфорд 19 22

14 Сток Сити 19 21

15 Лестер Сити 19 20

16 Мидлсбро 19 18

17 Кристал Пэлас 19 16

18 Сандерленд 19 14

19 Халл Сити 19 13

20 Суонси Сити 19 12

Бомбардиры: Диего Коста (Челси) — 14, Ибрагимович (Манчестер Юнайтед), Санчес (Арсенал) — по 12…