Всего по одному матчу осталось выиграть "Питтсбург Пингвинз" и "Сент-Луис Блюз", чтобы отпраздновать выход в четвертьфинал Кубка Стэнли.

"Пингвины" прошедшей ночью в третий раз обыграли "Коламбус" и ведут в серии 3-0. Эта победа пришла в овертайме (5:4) и принес ее Джейк Гюнцель, оформивший в матче хет-трик. Весомый вклад в успех команды внес и Евгений Малкин, набравший 3 (1+2) очка.

GuentzGOAL x 3 = 👍 pic.twitter.com/MSwfRHjZ5k — Pittsburgh Penguins (@penguins) April 17, 2017

Третий успех отпраздновал и "Сент-Луис Блюз", переигравший "Миннесоту" на сей раз со счетом 3:1. Любопытно, что "блюзмены" пока обходятся в серии без голов своего лучшего снайпера Владимира Тарасенко. Пока на его счету всего две передачи в трех матчах.

С таким же счетом (3:1) "Монреаль Канадиенс" добыл победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" и повел в первом раунде Кубка Стэнли 2-1. У "канадцев" голы на свой счет записали Арттури Лехконен, Ши Уэбер и Александр Радулов. У российского форварда это уже пятый результативный балл (3+2) в плей-офф.

Голкипер "Эдмонтон Ойлерз" Кэм Тальбо оформил "сухарь" в матче с "Сан-Хосе Шаркс", а единственную шайбу здесь забросил на 51-й минуте Зак Кассиан. Победа позволила "нефтяникам" повести в серии 2-1.

Кубок Стэнли-2017. 1/8 финала

Коламбус Блю Джекетс — Питтсбург Пингвинз 4:5 ОТ (3:1, 0:2, 1:1, 0:1)

1:0 — Аткинсон (Дубински, Фолиньо) — 00:11 (5x5)

1:1 — Гюнцель (Хэйнси, Кросби) — 03:17 (5x5)

2:1 — Аткинсон — 05:02 (5x5)

3:1 — Веренски (Ганье, Фолиньо) — 06:10 (5x4)

3:2 — Раст (Дюмоулин, Малкин) — 25:21 (5x5)

3:3 — Малкин — 33:25 (5x5)

3:4 — Гюнцель (Малкин, Кессел) — 51:48 (5x4)

4:4 — Дубински (Джонсон, Бьеркстранд) — 55:11 (5x5)

4:5 — Гюнцель (Кросби) — 73:10 (5x5)

Счет в серии: 0-3.

Сент-Луис Блюз — Миннесота Уайлд 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 — Парэйко (Берглунд, Перрон) — 03:25 (5x5)

1:1 — Койл (Паризе, Сутер) — 32:59 (5x5)

2:1 — Шварц (Стин, Тарасенко) — 35:19 (5x4)

3:1 — Стин (Берглунд, Соботка) — 58:49 (en)

Счет в серии: 3-0.

Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Канадиенс 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

0:1 — Лехконен (Галлахер, Плеканец) — 37:37 (5x4)

0:2 — Уэбер (Гальченюк, А. Радулов) — 47:42 (5x4)

0:3 — А. Радулов (Дано) — 55:35 (5x5)

1:3 — Шей (Кляйн, Зибанеджад) — 57:04 (6x5)

Счет в серии: 1-2.



Сан-Хосе Шаркс — Эдмонтон Ойлерз 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Кассиан — 50:45 (5x5)

Счет в серии: 1-2.

