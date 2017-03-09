Во время гонки под итальянцем Джанни Москоном, который выступает за команду Team Sky, буквально развалился велосипед. Не выдержало переднее колесо. Москон упал, но сумел продолжить гонку на другом велосипеде.



Team Sky в итоге финишировала с 18-м временем, проиграв на дистанции 22,7 км победителям из американской команды BMC Racing — 1 минуту 42 секунды. Второе место у бельгийской Quick-Step Floors (+17 секунд от времени победителей), третье заняла французская FDJ (+22 секунды).

Bora–Hansgrohe в составе с Алексеем Сарамотиным показала 15-й результат в конкуренции 22-х команд (+1:18).