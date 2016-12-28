После церемонии бракосочетания пара отправилась из Аргентины в Уругвай, где намеревалась провести медовый месяц.



Однако вскоре Тевес получил неприятное известие: его дом в Буэнос-Айресе был ограблен. Пришлось новоиспеченному жениху на время покинуть свою невесту и срочно отправиться в столицу Аргентины. Тевес не сразу оповестил полицию, желая, чтобы произошедшее как можно дольше оставалось втайне.

Размер ущерба, причиненный грабителями, не называется, но думается, что Тевесу не составит труда в скором времени компенсировать все потери. Аргентинский футболист вот-вот собирается перейти в китайский "Шанхай Шеньхуа", где станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.