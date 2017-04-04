На неспортивный характер игры намекает и футболист "Эльденсе" Шейх Саед. "Тренер что-то знал, некоторые игроки — тоже. За полчаса до матча против „Барсы B" я должен был выйти на поле с первых минут, а в итоге оказался на скамейке. После матча я чуть не подрался с некоторыми игроками команды, но не буду называть их имена. Их было четверо. А игроки „Барселоны B" сделали то, что и должны были делать: забивали голы", — цитирует Саеда RAC1.
Председатель совета директоров "Эльденсе" Давид Агилар уже сообщил, что несколько человек подтвердили информацию о договорном характере матча, а его клуб, занимающий в таблице последнее 20-е место, снялся с турнира за шесть туров до окончания чемпионата. Также объявлено о расторжении договора с итальянской группой инвесторов клуба, а итальянский тренер "Эльденсе" Филиппо ди Пьери, предположительно сдавший матч "Барселоне В", арестован полицией.
Bona nit i #ForçaBarça!!!— FC Barcelona — Masia (@FCBmasia) April 1, 2017
¡Buenas noches, Barça fans! pic.twitter.com/S2kaVi6m9r