Бой состоялся в рамках вечера большого бокса на лондонской "О2 Арене" и изначально не был титульным. На официальном взвешивании оба боксера показали вес для супертяжелой весовой категории: Беллью — 96,9 кг, Хэй — 101,9 кг.

Дэвид Хэй вернулся на ринг в прошлом году и успел провести два поединка, который выиграл очень быстро. С Беллью Хэй выглядел неплохо только до середины боя, когда вел по очкам. В шестом раунде боксеры пустились в обмен и здесь 36-летнему экс-чемпиону мира пришлось об этом пожалеть — он пропустил хороший удар и еще получил травму ахиллова сухожилия.

В седьмом раунде Беллью бросился добивать соперника и только чудом Хэй устоял до перерыва. По ходу следующих раундов показалось, что Тони решил не добивать противника и выиграть по очкам, а изрядно обессиливший к тому времени Дэвид, как мог, пытался отвечать взрывными контратаками. В предпоследнем 11-м раунде одна из таких попыток завершилась тем, что Беллью уклонился, а Хэй потряс воздух и едва не вылетел за пределы ринга. Впрочем, уже спустя полминуты экс-чемпион мира оказался за канатами, пропустив два мощных ударов слева. После этого секундант Хэя выбросил на ринг полотенце.

Таким образом, бой завершился в пользу 34-летнего Беллью, для которого эта победа стала 29-й на профессиональном ринге (19-нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей. Теперь осенью встретиться с британцем имеет очень большие шансы ведущий латвийский боксер Майрис Бриедис (21-0, 18 КО). А пока Майрису предстоит поединок за звание "временного" чемпиона WBC и немцем Марко Хуком (40-3-1, 27 КО). Он состоится 1 апреля в Дортмунде.