Бой состоялся в рамках вечера большого бокса на лондонской "О2 Арене" и изначально не был титульным. На официальном взвешивании оба боксера показали вес для супертяжелой весовой категории: Беллью — 96,9 кг, Хэй — 101,9 кг.

Дэвид Хэй вернулся на ринг в прошлом году и успел провести два поединка, который выиграл очень быстро. С Беллью Хэй выглядел неплохо только до середины боя, когда вел по очкам. В шестом раунде боксеры пустились в обмен и здесь 36-летнему экс-чемпиону мира пришлось об этом пожалеть — он пропустил хороший удар и еще получил травму ахиллова сухожилия.

В седьмом раунде Беллью бросился добивать соперника и только чудом Хэй устоял до перерыва. По ходу следующих раундов показалось, что Тони решил не добивать противника и выиграть по очкам, а изрядно обессиливший к тому времени Дэвид, как мог, пытался отвечать взрывными контратаками. В предпоследнем 11-м раунде одна из таких попыток завершилась тем, что Беллью уклонился, а Хэй потряс воздух и едва не вылетел за пределы ринга. Впрочем, уже спустя полминуты экс-чемпион мира оказался за канатами, пропустив два мощных ударов слева. После этого секундант Хэя выбросил на ринг полотенце.

Tony Bellew bat David Haye par jet de l'éponge. Ce combat restera dans les mémoires. #lequipeBOXE pic.twitter.com/4ir9D60m4T— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) March 4, 2017

Таким образом, бой завершился в пользу 34-летнего Беллью, для которого эта победа стала 29-й на профессиональном ринге (19-нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей. Теперь осенью встретиться с британцем имеет очень большие шансы ведущий латвийский боксер Майрис Бриедис (21-0, 18 КО). А пока Майрису предстоит поединок за звание "временного" чемпиона WBC и немцем Марко Хуком (40-3-1, 27 КО). Он состоится 1 апреля в Дортмунде.