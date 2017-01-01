Во время торжественной церемонии действующий чемпион мира по классическим шахматам махнул рукой и ушел с мероприятия.

Сергей Карякин опередил Магнуса Карлсена и стал победителем мирового первенства по блицу. Шахматисты на финише набрали по 16,5 очка, но россиянин выиграл титул благодаря победе в очной встрече.

По окончании турнира норвежский гроссмейстер заявил, что был в бешенстве из-за ошибки поляка Радослава Войташека в заключительной партии турнира с Сергеем Карякиным, которая привела к победе россиянина на чемпионате мира по блицу.

"Это был один из самых глупых шагов, которые я видел. Я зол. У него был шанс победить, но при этом он упустил из виду простейшие вещи. Он был в позиции, в которой любой бы победил. Нельзя проиграть при таком доминировании. В итоге мне не хватило всего пол-очка. А он (Карякин) нашел единственный способ проиграть. Это меня очень сильно разочаровало", — приводит слова Карлсена NRK.