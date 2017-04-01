В этом сезоне Левандовски в бундеслиге забил 24 мяча и догнал в снайперской гонке Обамеянга из "Дортмунда". Гол габонца не помог победить "Боруссии" в Гельзенкирхене против "Шальке-04" — 1:1.
"Боруссия" отстает от "Баварии" уже на 18 очков, и опустилась на 4-е место, пропустив вперед "Хоффенхайм" (3:1 в Берлине над "Гертой"). "РБ Лейпциг" разгромил "Дармштадт" (4:0) и стабильно идет вторым.
"Кельн" уступил в Гамбурге — 1:2. Латвийский нападающий "Кельна" Артем Руднев матч против своей бывшей команды пропустил из-за того, что ему предстоит небольшая операция на околоносовых пазухах.
"Вердер" одержал неожиданно крупную победу в гостях над "Фрайбургом" — 5:2. Отметим здесь гол полузащитника бременской команды Фина Бартельс, который отличился при счете 3:1 на 71-й минуте встречи, подправил мяч в ворота пяткой после неточного удара партнера.
26-й тур
Бавария — Аугсбург 6:0 (2:0)
Голы: Левандовски 17, 55, 79, Мюллер 36, 80, Алькантара 62.
Бавария: Ульрайх, Бернат, Хуммельс (Рафинья, 73), Боатенг, Киммих, Лам, Рибери, Алькантара (Саншеш, 66), Коман (Роббен, 62), Мюллер, Левандовски.
Герта — Хоффенхайм-1899 1:3 (1:1)
Голы: Пекарик 32 — Крамарич 39 (пен), 86, Зюле 76.
Гамбург — Кельн 2:1 (1:1)
Голы: Мюллер 13, Холтби 90 — Йойич 26.
Кельн: Хорн, Марох (Хайнц, 46), Суботич, Хектор, Ольковски, Клеменс (Гирасси, 76), Рауш, Хегер, Йойич, Цоллер, Модест.
Шальке-04 — Боруссия Д 1:1 (0:0)
Голы: Керер 77 — Обамеянг 53.
Шальке-04: Фэрманн, Керер, Настасич, Коке (Шопф, 70), Хеведес, Горетцка, Калиджури, Бенталеб, Стамбули (Майер, 70), Бургшталлер (Хунтелар, 85), Шупо-Мотинг.
Боруссия Д: Бюрки, Бартра, Пишчек, Папастатопулос, Шмельцер (Мор, 79), Вайгль, Кастро, Пасслак (Геррейру, 73), Кагава (Пулишич, 87), Обамеянг, Дембеле.
РБ Лейпциг — Дармштадт 4:0 (1:0)
Голы: Кейта 12, 80, Форсберг 67, Орбан 79.
RB by goalsarena2017
Фрайбург — Вердер 2:5 (0:2)
Голы: Петерсен 64, Грифо 77 — Крузе 21, Дилэйни 45, 47, 90, Бартельс 71.
Айнтрахт Ф — Боруссия М 0:0
После 26-го тура
1 Бавария 26 20 5 1 67-13 65
2 РБ Лейпциг 26 16 4 6 47-28 52
3 Хоффенхайм 26 12 12 2 49-26 48
4 Боруссия Д 26 13 8 5 55-28 47
5 Герта 26 12 4 10 35-33 40
6 Кельн 26 9 10 7 38-31 37
7 Айнтрахт 26 10 7 9 26-27 37…
БОМБАРДИРЫ: Обамеянг (Боруссия Д) — 24, Левандовски (Бавария) — 24, Модест (Кельн) — 22…