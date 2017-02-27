В чемпионат Испании по футболу прошли матчи 24-го тура. Лидеры турнира мадридский "Реал" и "Барселона" добились нелегких гостевых побед, забив победные мячи за несколько минут до конца игры и сохранили между собой очковый разрыв в пользу "Королевского клуба".

"Барселона" сумела вырвать победу в Мадриде над "Атлетико" благодаря вездесущему Лионелю Месси, чей гол на 86-й минуте принес каталонцам три очка — 2:1. Аргентинец забил 20-й мяч в сезоне и уже девятый год подряд не опускается ниже этой отметки.

"Вильярреал" дома вел против мадридского "Реала" 2:0, однако в итоге уступили. Сперва Гарет Бэйл отыграл один мяч, Криштиану Роналду с пенальти сравнял результат, а на 83-й минуте Альваро Мората принес мадридцам волевую победу — 3:2.

Одержала победу и идущая на третье месте "Севилья". Команде Сампаоли тоже пришлось показать характер в дерби против "Бетиса": по ходу игры она уступала, но благодаря голам Меркадо на 56-й минуте и Иборры на 76-й взяла три важных очка — 2:1.

Чемпионат Испании (24-й тур):

Эспаньол — Осасуна 3:0 (1:0)

Голы: Кайседо (17), Хурадо (46), Морено (90)

Удаление: Санхурхо (О, 27).

Атлетико — Барселона 1:2 (0:0)

Голы: Годин (70) — Рафинья (64), Месси (86)

Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Торрес, 68), Гамейро (Корреа, 72), Гризманн.

Барселона: тер Стеген, Пике, Умтити, Матье (Динь, 77), Бускетс, Серджи Роберто (Андре Гомеш, 85), Иньеста (Ракитич, 71), Месси, Рафинья, Суарес, Неймар.

Предупреждения: Бускетс (55), Сауль (56), Савич (65), Габи (73), Корреа (74), Месси (82).

Спортинг Хихон — Сельта 1:1 (0:0)

Голы: Гомес (49-пен.) — Аспас (75)

Удаление: Хорхе Мере (СХ, 74).

Атлетик — Гранада 3:1 (2:1)

Голы: Сусаета (11), Иньиго Лекуэ (33), Сан Хосе (69) — Карсела-Гонсалес (14)

Вильярреал — Реал Мадрид 2:3 (0:0)

Голы: Тригерос (50), Бакамбу (56) — Бэйл (64), Роналду (74-пен.), Мората (83)

Вильярреал: Асенхо (Фернандес, 35), Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Коста, Сориано, Дос Сантос, Кастильехо, Тригерос (Родри Эрнандес, 75), Адриан (Черышев, 57), Бакамбу.

Реал М: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро (Иско, 58), Кроос, Бэйл (Васкес, 89), Бензема (Мората, 77), Роналду.

Предупреждения: Сориано (73), Сольдадо (73), Рамос (73), Альваро Гонсалес (74), Марио Гаспар (90), Пепе (90).

Лас-Пальмас — Реал Сосьедад 0:1 (0:0)

Гол: Прието (74)

Алавес — Валенсия 2:1 (0:0)

Голы: Ибаи Гомес (78), Катаи (86) — Солер (70)

Алавес: Пачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Ромеро, 75), Камараса (Катаи, 85), Ибаи Гомес, Сантос (Собрино, 61).

Валенсия: Диего Алвес, Жоау Канселу, Гарай, Абденнур, Сикейра, Парехо, Суарес (Начо Хиль, 88), Мунир (Перес, 67), Солер (Баккали, 88), Орельяна, Дзадза.

Предупреждения: Жоау Канселу (16), Ману Гарсия (18), Маркос Льоренте (41), Тео (42), Лагуардиа (68), Солер (75), Орельяна (77).

Удаление: Орельяна (88).

Бетис — Севилья 1:2 (1:0)

Голы: Дурмиси (36) — Меркадо (56), Иборра (76)

Бетис: Адан, Пиччини, Манди, Пеццелья, Тошка (Мартен, 75), Дурмиси, Петрос (Гутьеррес, 89), Пардо, Себальос, Рубен Кастро, Санабрия (Алегрия, 75).

Севилья: Рико, Меркадо, Пареха, Рами, Сарабия (Бен-Йеддер, 46), Нзонзи, Насри, Эскудеро, Васкес (Иборра, 46), Витоло, Йоветич (Корреа, 83).



Леганес — Депортиво 4:0 (2:0)

Голы: Шимановски (19), Мантовани (30), Лопес (81), Буэно (90)

Удаление: Альбентоса (Д, 62).

Эйбар — Малага 3:0 (1:0)

Голы: Гонсалес (43, 50-пен.), Энрик (52)

Удаление: Росалес (М, 71).

1 Реал М 23 55

2 Барселона 24 54

3 Севилья 24 52

4 Атлетико М 24 45

5 Реал Сосьедад 24 44

6 Вильярреал 24 39

7 Эйбар 24 38

8 Атлетик Б 24 38

9 Эспаньол 24 35

10 Сельта 23 34

11 Алавес 24 33

12 Лас-Пальмас 24 28

13 Валенсия 24 26

14 Малага 24 26

15 Бетис 23 24

16 Леганес 24 21

17 Депортиво 23 19

18 Спортинг Х 24 17

19 Гранада 24 16

20 Осасуна 24 10

Бомбардиры: Месси — 20, Суарес (оба — Барселона) — 18, Роналду (Реал М) — 16…