Лидер чемпионата Испании по футболу "Барселона" на "Камн Ноу" разгромила "Сельту" из Виго — 5:0. Нападающий каталонцев Лионель Месси забил два гола и еще дважды ассистировал партнерам. С 23 мячами аргентинец упрочил лидерство среди бомбардиров примеры.

"Барселона" набрала 60 очков и на очко опережает мадридский "Реал" (у него матч в запасе), который без Криштиану Роналду разгромил на выезде "Эйбар" (4:1) благодаря голам Карима Бензема (2), Хамеса Родригеса и Асенсио.

"Реал" установил очередной рекорд — 46 матчей подряд с забитыми голами. Прежний рекорд принадлежал "Барселоне" (44 матча) и был установлен в период с 1942-го по 1944 годы.

В последний раз "Реал" не забивал в полуфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" 26 апреля 2016 года (0:0). В этом сезоне "сливочные" побили рекорд "Барсы" по беспроигрышной серии и сравнялся по победам подряд.

26-й тур

Эйбар — Реал Мадрид 1:4 (0:3)

Голы: Пенья 72 — Бензема 14, 25, Хамес 29, Асенсио 60.

Реал: Навас, Данило, Пепе, Рамос, Начо, Модрич (Ковачич, 71), Каземиро, Хамес (Иско, 75), Васкес, Бензема (Диас, 65), Асенсио.

Барселона — Сельта 5:0 (2:0)

Голы: Месси 24, 54, Неймар 40, Ракитич 57, Умтити 61,.

Барселона: тер Штеген, Пике, Умтити, Альба, Рафинья, Серджи Роберто (Иньеста, 67), Бускетс (Маскерано, 61), Ракитич, Месси, Суарес, Неймар (Денис Суарес, 70).

Вильярреал — Эспаньол 2:0 (1:0)

Голы: Сориано 45, Бакамбу 80.

Бетис — Реал Сосьедад 2:3 (1:2)

Голы: Менди 16, Санабрия 65 — Баутиста 9, Прието 26, 72.

Леганес — Гранада 1:0 (0:0)

Гол: Мачис 83.

После 26-го тура

1 Барселона 26 18 6 2 76-21 60

2 Реал Мадрид 25 18 5 2 67-26 59

3 Севилья 25 17 4 4 49-29 55

4 Реал Сосьедад 26 15 3 8 42-36 48

5 Атлетико 25 13 7 5 45-22 46

6 Вильярреал 26 12 9 5 38-19 45

7 Эйбар 26 11 6 9 42-37 39

8 Атлетик 25 11 5 9 31-30 38…

БОМБАРДИРЫ: Месси (Барселона) — 23, Суарес (Барселона) — 20, Роналду

(Реал Мадрид) — 18, Аспас (Сельта) — 14…