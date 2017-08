Макгрегор смеется над теми, кто считает его аутсайдером в бою с Мейвезером, и обещает нокаутировать американца.

"Этот бой плохо закончится для Флойда. Он плохо закончится для всех, кто сомневается во мне, — цитирует Макгрегора BoxingScene. — Я собираюсь отправить Флойда в нокаут. Знаю, что он быстр, знаю, что он опытен, но меня это не волнует. В этом бою он ляжет".

Филигранная техника ударов ирландца, показанная им на тренировке, не вызывает сомнений, что Мейвезер рухнет на ринг без сознания. Напомним, что бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе и будет проходить по правилам бокса.

Dangerous noodle is what we shall call this technique pic.twitter.com/wCsrzwLeTe— Andreas Hale (@AndreasHale) 11 августа 2017 г.