Перед началом боя соперники сошлись для традиционного касания перчаток — приветствия, предваряющего поединок. Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов следом нанес неожидавшему такого подвоха сопернику мощный хук справа и отправил того в нокаут. Поединок продолжался три секунды.

Такой прием вызвал негативную реакцию у болельщиков и специалистов, однако все оказалось в рамках правил и рефери присудили 31-летнему Халилову победу, который теперь стал автором одного из самых быстрых в истории ММА нокаутов.

.@JGloria210 Pretty clear to everyone else. He extends his left hand, then throws the right as soon as they make contact. Legal but grimy. pic.twitter.com/3A1skdtCcN— caposa (@Grabaka_Hitman) January 7, 2017