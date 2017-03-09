Именно Ибрагимович и оказался причастным к первому голу в матче, отдав голевую передачу за десять минут до перерыва Генриху Мхитаряну.

Российский клуб на 8-й минуте второго тайма, когда Калачев классно закинул мяч в штрафную, где его принял на грудь Александр Бухаров, а следующим движением пробил в левый угол ворот Серхио Ромеро — 1:1.

Счет до конца матча больше не изменился, а ответная игра пройдет на стадионе "Олд Траффорд" 16 марта.

Лига Европы-2016/17. 1/8 финала (первые матчи):

Ростов Россия — Манчестер Юнайтед Англия 1:1 (0:1)

Голы: Бухаров (53) — Мхитарян (35)

Ростов: Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 18), Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачев, Гацкан, Нобоа, Полоз, Бухаров (Азмун, 74).

МЮ: Ромеро, Рохо, Смоллинг, Джонс, Блинд (Валенсия, 90), Эррера (Кэррик, 90), Погба, Феллайни, Янг, Мхитарян (Марсьяль, 67), Ибрагимович.

Предупреждения: Мхитарян (21), Гацкан (25), Бухаров (44), Нобоа (59), Калачев (73), Эррера (78).

АПОЭЛ Кипр — Андерлехт Бельгия 0:1 (0:1)

Гол: Станчу (29)

Копенгаген Дания — Аякс Голландия 2:1 (1:1)

Голы: Фальк (1), Корнелиус (59) — Дольберг (32)