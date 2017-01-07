До этого Устюгов выиграл все пять гонок "Тура" и установил тем самым рекорд по количеству побед в рамках популярной многодневки, которая берет отсчет с 2007 года.
На сей раз главный конкурент россиянина сумел добраться до финиша быстрее. Правда, преимущество Сундбю было небольшим: Устюгов отстал на 2,2 секунды. Российский лыжник по-прежнему сохраняет лидерство в общем зачете "Тура" перед решающим горным этапом, опережая норвежца на 1 минуту и 12 секунд. Третий в общем зачете швейцарец Дарио Колонья проигрывает Устюгову уже более двух минут.
Первый представитель Латвии в "Тур де Ски" Индулис Бикше снова оказался последним (41 место), уступив занявшему предпоследнее место итальянцу Майколю Растелли всего одну десятую. В общем зачете Бикше также идет последним (49-я), проигрывая Устюгову почти 12,5 минут.
"Тур де Ски-2017". 6-й этап (Валь-ди-Фьемме). Масс-старт. Классический стиль, 15 км:
1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 40.40,0
2. Сергей Устюгов (Россия) +2,2
3. Матти Хейккинен (Финляндия) +2,8…
41. Индулис Бикше (Латвия) + 3.10,6.