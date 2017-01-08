Щербак впервые вышел в составе "Монрель Канадиенс" на лед вчера в гостевом матче против "Торонто Мэйпл Лифс". В конце первого периода, когда "канадцы получили численный перевес молодой российский форвард отлично сыграл на пятаке и вывел "Монреаль" вперед — 3:2.



В дебютном матче НХЛ Щербак провел на льду почти 12 минут (причем почти две из них — в большинстве), нанес один бросок, завершившийся взятием ворот, еще один заблокировал сам и закончил матч с коэффициентом полезности "+1".

Сама игра завершилась со счетом 5:3 в пользу "Монреаля", а автором победного гола стал другой российский нападающий Александр Радулов. Это десятый гол Радулова в нынешнем сезоне.

"Монреаль" с 56 очками после 40 игр уверенно возглавляет таблицу Атлантического дивизиона и занимает третью строчку в Восточной конференции.

MAPLE LEAFS VS. CANADIENS 3:5

