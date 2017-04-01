В Хельсинки продолжается мировое первенство по фигурному катанию. Короткую программу исполнили танцевальные пары и лидеры последних двух лет французы Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис занимают пока только второе место.

Победители двух последних чемпионатов мира Сизерон и Пападакис получили от судей за свою короткую программу 76,89 балла. Причем партнер Габриэлы порезал руку во время выступления, когда пытался поймать лезвие конька на твизлах.

"Вообще, такое часто случается, но обычно не так сильно. Мне наложили два шва, я в порядке. Нам с Габриэлой здесь нечего терять. Мы просто хотим откататься настолько хорошо, насколько это можем", — отметил после выступления Сизерон.



А первое место пока занимает канадский дуэт Тесса Виртью — Скотт Моир, которые заработали оценку 82,43 балла.

Латвийская пара Ольга Якушина и Андрей Невский получили за короткую программу оценку 48,26 (персональный рекорд — 60,51) и остались 29-ми в конкуренции 32-х дуэтов. В произвольную программу квалифицировались только двадцать лучших. Если бы Якушина и Невский откатали на уровне своего лучшего результата (60,51), который показали в прошлом году в Таллине, то вполне могли сегодня вечером выйти на лед еще раз, а так латвийские фигуристы остаются 29-ми в общем зачете на ЧМ уже третий год подряд.

ЧМ-2017. Фигурное катание (Хельсинки, 31 марта). Танцевальные пары. Короткая программа:

1. Тесса Виртью — Скотт Моир (Канада) — 82,43

2. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 76,89

3. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 76,53

4. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 76,25

5. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США) — 74,88

6. Кэйтлин Уивер — Эндрю Поже (Канада) — 74,84

7. Анна Каппеллини — Лука Ланотте (Италия) — 73,70

8. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия) — 73,54

9. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 72,83

10. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 69,07…

20. Кавита Лоренц — Панайотис Полизоакис (Германия) — 57,10…

29. Ольга Якушина — Андрей Невский (Латвия) — 48,26…