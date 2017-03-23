Несмотря на быстро открытый счет армейцами (в большинстве отличился Ярно Коскиранта), к концу второго периода СКА уже проигрывал после быстрых контратак соперника, завершенных Дмитрием Лугиным и Егором Авериным — 1:2.

Сравняв результат на 46-й минуте матча (Патрик Херсли), СКА тут же в течение 47 секунд пропустил еще два выпада ярославской команды (отличились Максим Тальбо и Денис Мосалев).

После этого последовали два удаления в составе "Локомотива". Первое хозяевам льда реализовать не удалось, а вот второе за пять минут до сирены успешно завершил Никита Гусев.

Следом шанс в большинстве появился у ярославцев, но остался не реализованным. А когда пошла последняя минута основного времени матча Знарок снял вратаря. Штурм владений Александра Судницина в итоге увенчался успехом — Коскиранта за десять секунд до окончания третьего периода оформил дубль и перевел игру в овертайм — 4:4.

Дополнительный период продлился почти 13 минут, пока индивидуальным мастерством не блеснул Херсли. Шведский защитник, выступавший в позапрошлом сезоне за "Локомотив" и начинавший в Ярославль нынешний чемпионат, стал в итоге могильщиком бывшей команды — 5:4.

Таким образом, счет в серии открыт 1-0 в пользу СКА. Следующий матч состоится также в Санкт-Петербурге в субботу.



Кубок Гагарина-2017. Полуфинал (1-й матч):

СКА (Санкт-Петербург) — Локомотив (Ярославль) 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)

1:0 — Коскиранта (Широков, Белов) — 06:54 (5x4)

1:1 — Лугин (Рафиков, Аверин) — 34:09 (5x5)

1:2 — Аверин (Коледов, Любушкин) — 36:22 (5x5)

2:2 — Херсли (Шипачев, Дадонов) — 45:31 (5x5)

2:3 — Тальбо (Контиола) — 46:34 (5x5)

2:4 — Мосалев (Апальков, Галимов) — 47:21 (5x5)

3:4 — Гусев (Херсли, Шипачев) — 55:03 (5x4)

4:4 — Коскиранта (Херсли, Белов) — 59:50 (6x5)

5:4 — Херсли (Шипачев, Гусев) — 72:51 (5x5)

Броски: 51 — 35.

Вратари: Коскинен (с 71:09 — Шестеркин) — Судницин

Штраф: 16 — 26.

Счет в серии: 1-0.

