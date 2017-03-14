Несмотря на преимущество динамовцев счет ближе к концу первой 20-минутки открыл СКА, когда хозяева льда только-только выстояли в меньшинстве. А уже в равных составах цели достиг дальний бросок Антона Белова — 0:1.

Во второй трети матча остановка на льду обострилась, а нападающий "бело-голубых" Денис Кокарев выяснял отношения с фортуной. Сперва после его броска шайба предательски угодила в одну штангу, отлетела в другую, пролетев в воздухе по ленточке, и вернулась в игру.

Минут через десять фортуна повернулась к Кокареву и "Динамо" лицом: прострел нападающего хозяев замкнул… конек защитника СКА Патрика Херсли. Однако буквально перед вторым перерывом "гол в раздевалку" хозяевам отправил Сергей Широков.

В заключительном периоде динамовцы сначала упустили два хороших момента сравнять счет, а за семь минут до сирены остались в меньшинстве и Херсли исправил свою оплошность с пропущенным голом, реализовав большинство — 1:3.

Точку в матче броском в пустые ворота поставил Евгений Кетов, когда динамовцы играли в формате 6х4. СКА выиграл со счетом 4:1 и повел в серии 3-1. До выхода в полуфинал команде Знарка осталось выиграть один раз.

А вот в другом противостоянии команд Западной конференции борьба снова начинается сначала. Ярославскому "Локомотиву" удалось на своем льду одолеть ЦСКА, да непросто обыграть, а с крупным счетом — 5:1.

Хотя до начала третьего периода ничто не предвещало такого исхода: на табло горели 1:1. Мало того, ярославцы во втором перерыве вынуждены были заменить своего основного голкипера Мурыгина. Но вышедший на лед Судницин не подвел "железнодорожников", а те обрушили на ворота Фаста град бросков. Ну и дисциплина у армейцев захромала в последней 20-минутке — 5 удалений, два из которых "Локомотив" использовал (отличились Скуб Накладал и Брендон Козун), а еще две шайбы в ворота армейцев влетели в равных составах (Павел Красковский и Александр Полунин). Так ярославский клуб сравнял счет в серии (2-2), которая переезжает в Москву.

Кубок Гагарина-2017. 1/4 финала (четвертые матчи)

Динамо (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

0:1 — Белов (Коскиранта, Широков) — 16:58 (5x5)

1:1 — Кокарев (Подшендялов, Миронов) — 36:19 (5x5)

1:2 — Широков (Хафизуллин, Барабанов) — 39:08 (5x5)

1:3 — Херсли (Широков, Белов) — 55:07 (5x4)

1:4 — Кетов (Херсли) — 59:58 (en)

Счет в серии: 1-3.

Локомотив (Ярославль) — ЦСКА (Москва) 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

0:1 — Плэтт (Ворошило, Блажиевский) — 18:38 (5x5)

1:1 — Тальбо (Козун, Накладал) — 34:02 (5x4)

2:1 — Красковский (Коршков) — 43:07 (5x5)

3:1 — Накладал (Кронвалль, Контиола) — 48:18 (5x4)

4:1 — Полунин (Гавриков) — 51:51 (5x5)

5:1 — Козун (Кронвалль, Контиола) — 57:53 (5x4).

Счет в серии: 2-2.

