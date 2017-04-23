Во время второго поединка матча между Сораной Кырстя и Йоханной Контой (румынка проигрывала к тому моменту со счетом 2:6, 2:1) судья попросил румынских болельщиков (команды играли в Констанце) вести себя потише и проявлять уважение к теннисисткам. Настасе это явно не понравилось и он заявил судье: "Это не опера, какого хрена тебе надо?" Последовавшая затем перепалка вылилась в удаление капитана румынской сборной на трибуны. По пути Настасе обозвал рефери "му*аком", а Конту и Кетавонг "суками". Матч продолжился, а Конта со слезами на глазах проиграла свою подачу и снова заплакала.

Матч пришлось прервать, теннисистки ушли в раздевалку. А когда вернулись, Кырстя не выиграла ни одного гейма. После матча она обвинила Конту в том, что она намеренно устроила драму, чтобы сбить ее с ритма.



Конта позже ответила Кырстя: "При всем уважении, Сорана не была на моей стороне корта, и это не в ее адрес летели проклятия. Возможно, она не вполне в курсе того, что творилось с моей стороны, и я убеждена, что никто — ни в обычной жизни, ни в какой-либо еще — не должен слышать в свой адрес такие угрозы и оскорбления. Надеюсь, через какое-то время я смогу вспомнить эти события и подумать: хорошо, что я приобрела такой опыт. Но, тем не менее, я никому не пожелаю через такое пройти".

В итоге румынки все-таки выиграли этот матч у британок (3-2), благодаря сегодняшним победам Симоны Халеп над Йоханной Контой (6:1, 6:3) и Ирины-Камелии Бегу над Хитер Уотсон (6:4, 7:5). Представительницы Великобритании после игры отказались пожать руки своим соперницам из Румынии.

Добавим, что на этом проделки бывшей первой ракетки мира (Настасе возглавлял рейтинг в 70-х годах прошлого века) не закончились. На выходе со стадиона вчера он успел оскорбить журналистку Элеонор Крукс.

My second run-in with Ilie Nastase. He then called me ugly off camera, just for good measure pic.twitter.com/pt2begOpTx— Eleanor Crooks (@EleanorcrooksPA) April 22, 2017

Впрочем, Крукс досталось от Настасе еще до скандала в матче. Журналистка заподозрила того в проявлениях сексизма. Мол, все время пребывания британок в Румынии 70-летний Настасе то ли в шутку, то ли всерьез подкатывал к капитану соперниц Энн Кетавонг (которая замужем и сейчас ждет второго ребенка). И еще Настасе устроил разборку по поводу его высказываний о Серене Уильяимс, которые обнародовала та же Крукс.

По словам Крукс, Настасе несколько раз назвал ее "дурой" и спросил, что в его словах было расистского. Та объяснила, что просто передала его слова, и, мол, вовсе необязательно было высказываться по поводу цвета кожи Серены.

Настасе еще в конце марта намекнул, что внешний атлетический вид Серены Уильямс наводит на мысли — без допинга здесь не обошлось. А на предматчевой пресс-конференции румынок с британками не сдержался, когда Симона Халеп отвечала на вопрос о беременности американки. По ходу ее ответа он по-румынски сказал кому-то из своей команды: "Посмотрим, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?"

Стоит отметить, что по правилам ITF, подобное поведение капитана сборной вполне могло стать причиной для присуждения сборной Румынии поражения в отдельном матче, так и во всей встрече в целом. ITF проявила мягкость, ограничившись только наказанием Настасе. Но результаты дальнейшего расследования для него могут стать довольно жесткими, поскольку теперь всплыли сообщения, что Илие примерно так же вел себя во время предпоследнего матча Кубка Федерации, когда Румыния играла с Бельгией.