Во время второго поединка матча между Сораной Кырстя и Йоханной Контой (румынка проигрывала к тому моменту со счетом 2:6, 2:1) судья попросил румынских болельщиков (команды играли в Констанце) вести себя потише и проявлять уважение к теннисисткам. Настасе это явно не понравилось и он заявил судье: "Это не опера, какого хрена тебе надо?" Последовавшая затем перепалка вылилась в удаление капитана румынской сборной на трибуны. По пути Настасе обозвал рефери "му*аком", а Конту и Кетавонг "суками". Матч продолжился, а Конта со слезами на глазах проиграла свою подачу и снова заплакала.

Матч пришлось прервать, теннисистки ушли в раздевалку. А когда вернулись, Кырстя не выиграла ни одного гейма. После матча она обвинила Конту в том, что она намеренно устроила драму, чтобы сбить ее с ритма.



Конта позже ответила Кырстя: "При всем уважении, Сорана не была на моей стороне корта, и это не в ее адрес летели проклятия. Возможно, она не вполне в курсе того, что творилось с моей стороны, и я убеждена, что никто — ни в обычной жизни, ни в какой-либо еще — не должен слышать в свой адрес такие угрозы и оскорбления. Надеюсь, через какое-то время я смогу вспомнить эти события и подумать: хорошо, что я приобрела такой опыт. Но, тем не менее, я никому не пожелаю через такое пройти".

В итоге румынки все-таки выиграли этот матч у британок (3-2), благодаря сегодняшним победам Симоны Халеп над Йоханной Контой (6:1, 6:3) и Ирины-Камелии Бегу над Хитер Уотсон (6:4, 7:5). Представительницы Великобритании после игры отказались пожать руки своим соперницам из Румынии.

Добавим, что на этом проделки бывшей первой ракетки мира (Настасе возглавлял рейтинг в 70-х годах прошлого века) не закончились. На выходе со стадиона вчера он успел оскорбить журналистку Элеонор Крукс.

My second run-in with Ilie Nastase. He then called me ugly off camera, just for good measure pic.twitter.com/pt2begOpTx— Eleanor Crooks (@EleanorcrooksPA) April 22, 2017