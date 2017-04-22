В субботу, 22 апреля, состоялись четыре матча 24-го тура российской футбольной премеьер-лиги. Санкт-петербургский "Зенит" проводил первый матч на многострадальном стадионе "Крестовский", а лидер чемпионата "Спартак" гостил у "Ростова", который не мог забить ни одного мяча уже пять игр подряд.

Первый матч на "Крестовском", о котором так много говорили и писали (особенно в невыгодном свете) превратился в фарс. "Зенит" никак не мог забить крепкому середняку чемпионату "Урала", а будь поудачливее гости они могли и повести в счете. Как, например, в эпизоде на 51-й минуте, когда новоявленных хозяев от гола спасла только штанга.

На исходе часа игры помогать "Зениту" взялся судья Еськов, выдумавший сперва вторую желтую для передержавшего мяч Бикфалви, а следом был удален и форвард "Урала" Павлюченко, готовый просто разорвать арбитра за такие действия.

Оставшись вдевятером, "Уралу" стало намного сложнее сдерживать атаки "Зенита", но и при этом гости героически держались до 86-й минуты, пока Бронислав Иванович головой не замкнул навес со штрафного. После этого гола стали толкаться Дзюба и Емельянов, оба получили по желтой, но для полузащитника "Урала" она оказалась второй. Так гости остались ввосьмером.

Уже в добавленное Еськовым время, когда шла четвертая дополнительная минута, сразу трое зенитовцев выскочили на одного вратаря "Урала" и Йохан Молло установил окончательный результат — 2:0.

Добавим, что в роли диктора дебютного матча "Зенита" на "Крестовском" выступил известный актер театра и кино, а также давний поклонник питерской команды Михаил Боярский. Ну и вот кадры сразу после игры из подтрибунного помещения, которые в дополнительных комментариях, наверное, и не нуждаются.

Внимание! Ненормативная лексика.



После этой игры "Зенит" набрал 46 очков и продолжает идти на третьем месте за ЦСКА (армейцы днем ранее обыграли "Уфу" — 2:0 и имеют теперь в своем активе 47 очков). Ну а лидер чемпионата неожиданно крупно проиграл в гостях "Ростову" — 0:3. Удивительно, что ростовчанам удалось забить сразу три мяча после пяти "сухих" игр.

Отметим и результативный матч в Москве между местным "Локомотивом" и пермским "Амкаром" (3:3). Здесь очень недовольный судейством остался наставник "железнодорожников" Юрий Семин.

Чемпионат России-2016/17 (24-й тур):

Зенит — Урал 2:0 (0:0)

Голы: Иванович (86), Молло (90+4)

Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 63), Цаллагов, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Жулиано, Данни, Дзюба.

Урал: Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин, Павлюченко.

Предупреждения: Бикфалви (23), Емельянов (40), Дзюба (86), Кришито (89).

Удаления: Бикфалви (60), Павлюченко (61), Емельянов (86).



Ростов — Спартак 3:0 (2:0)

Голы: Бухаров (23, 50), Гацкан (45+4)

Ростов: Медведев, Мевля, Навас, Симич, Калачев (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Нобоа, Байрамян, Полоз (Могилевец, 78), Бухаров (Азмун, 61).

Спартак: Ребров, Ташчи, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Зобнин, Глушаков, Фернандо (Ещенко, 68), Комбаров, Попов (Самедов, 46), Ананидзе, Промес.

Предупреждения: Байрамян (43), Азмун (80).

Удаление: Глушаков (75).



Локомотив — Амкар 3:3 (1:1)

Голы: Миранчук (42), Тарасов (54), Фернандеш (56-пен.) — Бодул (22, 61-пен.), Прокофьев (88)

Локомотив: Гильерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 80), Денисов, Майкон (Пейчинович, 81), Тарасов, Баринов, Фернандеш, Миранчук, Ари.

Амкар: Хомич, Идову, Зайцев, Занев, Конде, Гиголаев, Костюков (Гасилин, 70), Комолов (Йовичич, 46), Голь, Баланович (Прокофьев, 63), Бодул.

Терек — Анжи 0:1 (0:1)

Гол: Браун Форбс (14)

Уфа — ЦСКА 0:2 (0:0)

Голы: Витиньо (65), Чалов (90)

Нереализованный пенальти: Пауревич (53-вратарь)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий, Васин, Березуцкий, Щенников (Жамалетдинов, 57), Натхо, Вернблум, Дзагоев (Головин, 63), Витиньо (Чалов, 87), Ионов.

1 Спартак 24 54

2 ЦСКА 24 47

3 Зенит 24 46

4 Краснодар 23 38

5 Ростов 24 36

6 Локомотив 24 35

7 Амкар 24 34

8 Терек 24 33

9 Уфа 24 33

10 Урал 24 29

11 Рубин 23 28

12 Анжи 24 27

13 Кр.Советов 23 20

14 Оренбург 23 19

15 Арсенал 23 18

16 Томь 23 13