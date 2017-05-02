"Питтсбург" остался без своего лидера уже на шестой минуте игры: Кросби выкатился на ворота, должен был замыкать передачу партнера, но в этот момент получил удар клюшкой от Овечкина. Потеряв равновесие, Кросби попал под защитника "столичных" Мэтта Нисканена, чья клюшка угодила Сидни в голову. Капитан "Пингвинс" лежал лицом вниз в течение нескольких минут, потом с помощью доктора и партнеров добрался до раздевалки и больше на льду не появлялся.



Любопытно, что Овечкин никакого наказания за этот инцидент не понес, а Нисканену выписали 5-минутный штраф и удаление до конца матча.

Выстояв в меньшинстве, "Вашингтон" сам получил большой численный перевес (5х3) и открыл счет (отличился Бэкстрем). Сразу после перерыва Крис Кунитц восстановил равновесие с передачи Малкина, врезавшись в ворота. Гол засчитали, когда судьи с помощью просмотра определили, что шайба пересекла линию ворот до того, как они были сдвинуты с места. Тогда наставник "столичных" Барри Тротц опротестовал решение арбитров, указав на то, что голкипера Холтби неправильно атаковали и взятие ворот все-таки отменили!

Евгений Кузнецов в середине третьего периода забросил вторую шайбу "Кэпиталз" и казалось уже, что хозяева льда не отыграются. Однако "Пингвинс" перевели встречу в овертайм благодаря Евгению Малкину и Джастину Шульцу, которые забили два гола в течение 48 секунд предпоследней минуты третьего периода — 2:2.

И тем не менее победу вырвал "Вашингтон". На третьей минуте овертайма был удален игрок "Питтсбурга", а гостям понадобилось 33 секунды на реализацию большинства — 2:3.

Так счет в серии стал 2-1 в пользу "Питтсбурга". Что касается состояния Кросби, то после игры наставник "Пингвинс" Майк Салливан не сообщил никаких подробностей. А тем временем в СМИ разгорается полемика, насколько виноват Овечкин в травме Кросби. Журналист Pittsburgh Tribune-Review и портала UpGruv Роб Росси даже предложил убрать Овечкина — "так же, как он "убрал" Кросби".

"Мировому хоккею был нанесен серьезный ущерб, когда Кросби, единственный хоккеист, о котором американцы хоть что-то знают, был вынужден уйти с площадки после удара Мэтта Нисканена. Пятиминутный штраф и удаление до конца игры — не самое чувствительное наказание, если учесть, что Кросби не смог доиграть очень важный матч. Нисканен должен быть дисквалифицирован до конца серии, даже если он не хотел такого развития событий.

Кроме этого, лига должна наказать и Овечкина, который сыграл большую роль в травме Кросби. Он неосторожно ударил Сидни по голове своей клюшкой, после чего Кросби был вынужден отклониться, а уже потом последовал удар Нисканена. Если бы Овечкин так не сделал, Кросби бы не нагнулся, и эпизода с Нисканеном просто не было бы. Овечкин не может обыграть Кросби на льду, поэтому он решил Сидни с него убрать. Если они говорят, что не хотели ликвидировать Кросби, то они лгут — достаточно посмотреть последний плей-офф, когда Сид играл против "Вашингтона". Вывод очевиден — Овечкин "охотился" за головой Кросби, и если НХЛ позволит ему сыграть в четвертом матче, то действительно будет "гаражной лигой", как когда-то назвал ее Марио Лемье. Пожалуйста, хорошие люди из дисциплинарного комитета, удивите меня. Встаньте и уберите Овечкина со льда — так же, как он "убрал" Кросби", — написал Росси.

Кубок Стэнли-2017. 1/4 финала (3-й матч):

Питтсбург Пингвинc — Вашингтон Кэпиталз 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

0:1 — Бекстрем (Овечкин, Уильямс) — 13:05 (5x3)

0:2 — Кузнецов (Юханссон, Уильямс) — 49:46 (5x5)

1:2 — Малкин (Кессел, Шульц) — 58:07 (6x5)

2:2 — Шульц (Малкин, Куниц) — 58:55 (6x5)

2:3 — Шаттенкирк (Бекстрем, Кузнецов) — 63:13 (5x4).

Счет в серии: 2-1.