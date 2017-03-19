Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю был сбит снегоходом во время национальной 54-километровой марафонской гонки "Биркебейнерреннет", сообщает VG.no.

Инцидент произошел на 33-м километре трассы. Водитель снегохода сбил Сундбю. Лыжника сильно разозлил данный эпизод, и после падения он громко выругался. К счастью, сам спортсмен не пострадал, отделавшись только сломанной палкой. В итоге 32-летний норвежец сумел продолжить гонку, став ее победителем.

Виновным в произошедшем назван водитель снегохода.

Сундбю — двукратный чемпион мира (2011, 2017), серебряный призер Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете и бронзовый медалист Игр в Сочи-2014 в скиатлоне.