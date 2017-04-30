"Красно-белые" сумели обыграть второй раз за сезон армейцев (чего не бывало с 1999 года) и практически оказались уже в шаге от долгожданного чемпионского титула. "Спартак" выиграл со счетом 2:1 благодаря голам Луиса Адриано и Дениса Глушакова, у ЦСКА красивый мяч головой забил Алексей Березуцкий.

Теперь перевес "Спартака" над ЦСКА составляет 10 очков и это за четыре тура до окончания чемпионата. Если еще и "Зенит" завтра потеряет очки, то уже в следующем туре команда Массимо Карреры может отпраздновать досрочную победу в турнире.

Другое примечательное событие произошло в Ростове-на-Дону, где местный клуб одолел пермский "Амкар" (1:0) и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности уже девятый матч подряд. В первую очередь отметим голкипера ростовчан Никиту Медведева, который теперь стал рекордсменом чемпионатов России по длине сухой серии. Он побил рекорд Руслана Нигматуллина (939 минут), установленный еще в 1999 году и довел свою серию уже до отметки 952 минуты. Последний раз Медведев пропускал в чемпионате России в игре с "Уралом" 30 ноября прошлого года.



Чемпионат России-2016/17 (26-й тур)

Уфа — Арсенал Тула 1:0 (0:0)

Гол: Сухов (90+3)

ЦСКА — Спартак 1:2 (1:1)

Голы: А.Березуцкий (45) — Луис Адриано (32), Глушаков (51)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А.Березуцкий, Васин (Чалов, 90+2), В.Березуцкий, Набабкин (Тошич, 46), Головин, Натхо, Вернблум, Витиньо, Ионов (Оланаре, 64).

Спартак: Ребров, Ещенко, Ташчи, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Зобнин, Луис Адриано (Зе Луиш, 46).

Предупреждения: Джикия (45), Васин (55), Тошич (89), Ещенко (90).



Ростов — Амкар 1:0 (0:0)

Гол: Бухаров (57)

Ростов: Медведев, Симич (Могилевец, 42), Навас, Кудряшов, Гацкан, Терентьев, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46).

Удаление: Йовичич (А, 54).



Локомотив — Рубин 0:1 (0:1)

Гол: Ткачук (20)

Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Михалик, Баринов, Пейчинович, Денисов, Коломейцев (Галаджан, 63), Денисов, Фернандеш (Миранчук, 46), Фарфан, Ари (Майкон, 46).

Рубин — Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Цакташ, Жемалетдинов (Бауэр, 90), Рочина (Махатадзе, 88), Ткачук (Ахметов, 83), Канунников.

Предупреждения:

Фарфан (30), Баринов (55), Санчес (71), Цакташ (82), Жемалетдинов (90), Рыжиков (90).

Терек — Урал 5:2 (1:1)

Голы: Мбенг (33, 63), Садаев (67), Лебеденко (83), Мохаммади (90+2) — Павлюченко (21), Манучарян (87)

1 Спартак 26 60

2 ЦСКА 26 50

3 Зенит 25 49

4 Краснодар 25 44

5 Ростов 26 42

6 Терек 26 39

7 Уфа 26 36

8 Локомотив 26 35

9 Амкар 26 34

10 Рубин 26 32

11 Урал 26 29

12 Анжи 25 28

13 Оренбург 25 22

14 Арсенал 26 21

15 Кр.Советов 25 21

16 Томь 25 14