Москвичи вышли вперед на 21-й минуте: гол забил голландский нападающий Квинси Промес. На 66-й минуте форвард сборной России и экс-спартаковец Артем Дзюба сравнял счет. Решающий мяч на 80-й минуте матча провел полузащитник сборной России Александр Самедов.

"Спартак" набрал 51 очко и опережает идущий вторым ЦСКА на 10 очков, а отрыв от "Зенита" теперь составляет 11 очков. До конца чемпионата остается семь туров. Если "Спартак" станет чемпионом, то это будет 10-й титул красно-белых в российских первенствах и первый — с 2001 года.

Чемпион России-2016 московский ЦСКА дома потерял очки против вице-чемпиона "Ростова" — 0:0. Ростовчане пятый матч подряд завершили игру с нулевым счетом.

23-й тур

Спартак — Зенит 2:1 (1:0)

Голы: Промес 21, Самедов 80 — Дзюба 66.

Спартак: Ребров, Ещенко, Ташчи, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Ананидзе (Самедов, 61).

Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Эрнани (Шатов, 46), Юсупов (Маурисио, 79), Кокорин, Жулиано (Джорджевич, 89), Данни, Дзюба.



Оренбург — Терек 2:1 (1:0)

Голы: Попович 27, Плиев 89 (автогол) — Грозав 73.

Урал — Томь 1:0 (1:0)

Гол: Бикфалви 40.

Арсенал Тула — Локомотив 0:3 (0:0)

Голы: Фернандеш 53, Майкон 74 (пен), Ари 75.

Амкар — Уфа 1:1 (0:1)

Голы: Бодул 89 — Голь 35 (автогол).

ЦСКА — Ростов 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Васин, Фернандес, Головин, Вернблум, Витиньо, Набабкин (Щенников, 46), Оланаре (Натхо, 73), Ионов (Чалов, 80).

Анжи — Крылья Советов 1:3 (0:2)

Голы: Хубулов 89 (пен) — Корниленко 9, Зотов 23, Паскуато 64.

Рубин — Краснодар 0:1 (0:0)

Гол: Смолов 57.

После 23-го тура

1 Спартак 23 17 3 3 38-20 54

2 ЦСКА 23 12 8 3 29-13 44

3 Зенит 23 12 7 4 39-17 43

4 Краснодар 23 9 11 3 30-18 38

5 Локомотив 23 8 10 5 30-16 34

6 Терек 23 9 6 8 26-27 33

7 Уфа 23 9 6 8 16-18 33

8 Амкар 23 8 9 6 21-18 33

9 Ростов 23 8 9 6 25-12 33…

БОМБАРДИРЫ: Смолов (Краснодар) — 13, Промес (Спартак) — 10, Дзюба (Зенит) — 10…