Китайский спринтер Чжан Пэймэн обогнал разгоняющийся боевой самолет Guizhou JL-9 на дистанции в сто метров. Необычное соперничество проходило на аэродромове и транслировалось Центральным телевидением Китая.

Специально для этой дуэли на одной из двух параллельных взлетных полос была уложена беговая дорожка. Большую часть дистанции спортсмен и самолет двигались примерно с одинаковой скоростью, но в концовке Чжану Пэймэну удалось оторваться и финишировать первым.

Личный рекорд 30-летнего китайского спринтера на стометровке составляет ровно 10 секунд: этот результат был показан им на чемпионате мира-2013 в Москве. Его основная специализация — 200 метров (лучший результат — 20,47 сек). Пэймэн является вице-чемпионом мира-2015 в эстафете 4х100 метров в составе китайской команды.

Обладатель действующего рекорда мира на этой дистанции — ямайский спринтер Усэйн Болт. Его лучший результат составляет 9.58 секунды.