Первый из 12-ти этапов (от Асунсьон до Ресистенсии) был протяженностью 454 км со спецучастком в 39 км. В старт вышли в общей сложности 316 транспортных средств из 59 стран мира.

В зачете грузовиков лучшее время на первом этапе показал Мартин Коломы на "Татре", опередив Тон ван Генугтен (Iveco) и Мартина ван ден Бринка (Renault).

Французский гонщик Шавьер де Султре (Yamaha) стал лучшим среди мотоциклов. Второе место у Хуана Педреро Гарсии (Sherco), третьим финишировал Рикки Брабек (Honda).

Нассер Аль-Аттия (Toyota) выиграл первый этап "Дакара" среди внедорожников, опередив Хавьера Понса (Ford) и Нани Рому (Toyota).

Бразилец Марсело Медейрос (Yamaha) был лучшим в зачете квадроциклов, а у голландца Тима Коронела — первенство среди мотовездеходов.