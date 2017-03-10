Вчера в матче 1/8 финала Кубка Мексики по футболу между командами "Толука" и "Монаркас" главный судья матча Мигель Родригес за полминуты успел удалить трех игроков хозяев поля.

На 83-й минуте встречи при счете 2:2 полузащитник "Толуки" Хесус Мендес получил вторую желтую карточку за грубый фол. После этого голкипер хозяев Альфредо Талавера попытался вступиться за удаленного одноклубника и тоже получил второе предупреждение. Ну и следом форвард "Толуки" Энрике Триверио толкнул арбитра и получил уже прямую красную карточку. Все эти эпизоды уложились в полминуты.

"Толука" осталась ввосьмером, а поскольку все замены к тому времени были произведены, то в ворота отправился полевой игрок Карлос Эксьювель и даже успел совершить пару сэйвов до окончания основного времени матча.

В серии пенальти блеснул уже настоящий голкипер Себастьян Соса. Уругвайский страж ворот "Монаркаса" отразил три подряд удара футболистов "Толуки" и гости вышли в четвертьфинал.

Толука — Монаркас 2:2, 0:3-пен.

