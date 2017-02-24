На турнире Мирового тура Qatar Open по настольному теннису был установлен рекорд по количеству ударов в одном розыгрыше и его продолжительности.

Его обладателями стали голландка Ли Цзы и японка Хитоми Сато, которые разыгрывали одно очко на протяжении 10 минут 13 секунд. За это время спортсменки совершили 766 ударов по мячу. Могли и больше, если бы судья не прервал этот поединок из-за выкатившегося в игровую зону второго мяча.

Чтобы теннисистки, предпочитающие защитный стиль игры, не затянули выяснение отношений, было принято решение ввести на оставшуюся часть матча контроль времени — после определенного числа ударов по мячу очко присуждалось одной из сторон.

В итоги победу в упорной борьбе одержала Ли, выиграв 4-3.