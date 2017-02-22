"Ястребы" на выезде обыграли "Миннесоту Уайлд" — 5:3, а Тэйвз оформил хет-трик, отдал две передачи и получил звание первой звезды не только в этом матче, но и всего игрового дня. В составе "дикарей" дублем отметился Микаэль Гранлунд.



Второй звездой дня назван форвард "Нэшвилл Предаторз" Филип Форсберг, также оформивший хет-трик в ворота "Калгари Флэймз", причем сделал он это за 8 минут 37 секунд. Правда, "хищники" все равно уступили в овертайме — 5:6 ОТ.



Третьей звездой признано целое трио из "Тампа-Бэй Лайтнинг" — Ондржей Палат, Тайлер Джонсон и Никита Кучеров, которые сообща набрали 8 (3+5) очков в матче с "Эдмонтон Ойлерз", а "молнии" одержали победу со счетом 4:1. Причем Кучеров принял участие во всех голах команды, набрав 4 (1+3) очка. Последний результативный балл он набрал, когда вывел на ворота "Ойлерз" соотечественника Владислава Наместникова. Причем самому россиянину забить здесь не получилось — форвард "Ойлерз" Патрик Марун нарушил на нем правила. Но поскольку ворота "нефтяников" были пустыми, то судьи засчитали гол, который стал для Наместникова восьмым в сезоне.