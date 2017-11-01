ВИДЕО: Топ-10 голов октября из мира футбола

Foto: AFP/Scanpix/LETA Русская редакция телеканала "Евроспорт" выбрала десятку лучших голов октября. Среди прочих в список попал феноменальный удар Оливье Жиру в падении через себя в матче Лиги Европы УЕФА против "Црвены Звезды". Чемпионат Англии. "Саутгемптон" — "Вест Бромвич" — 1:0, Софьян Буфаль Чемпионат Испании. "Бетис" — "Валенсия" — 3:6, Гонсалу Гедеш Чемпионат Франции. "Дижон" — "ПСЖ" — 1:2, Бенжамен Жанно Чемпионат Германии. "Айнтрахт" Франкфурт — "Штутгарт" — 2:1, Себастьян Алле Квалификация ЧМ-2018. Северная Ирландия — Германия — 1:3, Себастьян Руди Лига Европы. "Црвена Звезда" — "Арсенал" — 0:1, Оливье Жиру Чемпионшип. "Рединг" — "Норвич" — 1:2, Джеймс Мэддисон Кубок Испании. "Ллейда" — "Реал Сосьедад" — 0:1, Серхио Каналес Лига чемпионов. "Челси" — "Рома" — 3:3, Эдин Джеко Квалификация ЧМ-2018. Кабо-Верде — Сенегал — 0:2, Шейк Ндойе

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