Девушка-судья, обслуживавшая матч юношеского женского футбольного чемпионата штата Айова (США), проявила отличную реакцию и великолепную растяжку, передает ABC News.

В одном из эпизодов игры мяч полетел в направлении рефери. Чтобы не прерывать траекторию полета мяча и не мешать развитию атаки, судья оригинальным способом уклонилась от летевшего в ее направлении мяча, сев на шпагат. В итоге мяч прошел над ней, и встреча продолжилась как ни в чем не бывало.

Стоит отметить удивительную реакцию девушки-судьи, которой могут позавидовать и взять себе на вооружение куда более опытные рефери сильного пола.