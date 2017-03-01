Разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Расселл Уэстбрук продолжает показывать феноменальную игру в этом сезоне и оформил уже пятый трипл-дабл в регулярном чемпионате НБА-2016/17.

В матче с "Юта Джаз" (109:106) Уэстбрук записал на свой счет 43 очка, 11 подборов и 10 передач. Баскетболист во втором матче подряд делает трипл-дабл с 40 и более набранными очками, пятый в сезоне (повторение рекорда лиги) и 8-й в карьере, что позволило ему обойти в общем списке легендарного Уилта Чемберлена и выйти на 2-е место.

Кроме того, Расселл Уэстбрук оформил уже 30-й трипл-дабл в нынешнем сезоне и стал лишь третьим игроком в истории лиги, добившимся такого показателя. Ранее подобное удавалось только Уилту Чемберлену (31 трипл-дабл в сезоне-1967/68) и Оскару Робертсону (41 — в сезоне-1961/62).



