Во время командных соревнований мировой рекорд, принадлежавший до этого норвежцу Андерсу Фаннемелю (в 2015 году улетел на 251,5 метра), улучшался дважды. Сперва рекордный показатель соотечественника превзошел Роберт Йоханссон (252 м), а затем феноменальную попытку исполнил Штефан Крафт, установивший новый рекордный ориентир в этой лыжной дисциплине — 253,5 м!
Стоит отметить, что во время феерического прыжка Крафта дул встречный ветер со скоростью 1,2 м/с.
Победу в командных соревнованиях одержали норвежцы, вторыми стали поляки, австрийцы замкнули тройку призеров.