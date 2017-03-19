"Летающий лыжник" из Австрии Штефан Крафт установил новый мировой рекорд в прыжках на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в норвежском Викерсунде.

Во время командных соревнований мировой рекорд, принадлежавший до этого норвежцу Андерсу Фаннемелю (в 2015 году улетел на 251,5 метра), улучшался дважды. Сперва рекордный показатель соотечественника превзошел Роберт Йоханссон (252 м), а затем феноменальную попытку исполнил Штефан Крафт, установивший новый рекордный ориентир в этой лыжной дисциплине — 253,5 м!

Стоит отметить, что во время феерического прыжка Крафта дул встречный ветер со скоростью 1,2 м/с.



Победу в командных соревнованиях одержали норвежцы, вторыми стали поляки, австрийцы замкнули тройку призеров.

