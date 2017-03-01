ВИДЕО: Уральское чудо в Краснодаре и трижды по 1:0

Foto: AP/Scanpix В 1/4 финала Кубка России по футболу "Краснодар" на своем поле принимал "Урал" (матч должен был пройти в Екатеринбурге, однако там не смогли найти подходящего стадиона) и к 32-й минуте вел 3:0. Но уральцы сумели отыграться, а потом и вырвали победу в серии пенальти — 4:3. Три других матча завершились с одинаковым счетом 1:0 в пользу хозяев. Казанский "Рубин" выбил "Сибирь" из Новосибирска, московский "Локомотив" — другого представителя первого дивизиона "Тосно", а "Уфа" оказалась сильнее "Анжи". Кубок России. 1/4 финала Рубин — Сибирь Д-1 1:0 (0:0) Гол: Жонатас 88. Уфа — Анжи 1:0 (0:0) Гол: Засеев 65. Локомотив — Тосно Д-1 1:0 (1:0) Гол: Миранчук 19. Урал — Краснодар 3:3 (1:3, 2:0, 0:0, 0:0), по пенальти — 4:3 Голы: Ильин 35, Бикфалви 53, 65 — Смолов 2, Классон 14, 32.

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