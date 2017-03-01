Три других матча завершились с одинаковым счетом 1:0 в пользу хозяев. Казанский "Рубин" выбил "Сибирь" из Новосибирска, московский "Локомотив" — другого представителя первого дивизиона "Тосно", а "Уфа" оказалась сильнее "Анжи".
Кубок России. 1/4 финала
Рубин — Сибирь Д-1 1:0 (0:0)
Гол: Жонатас 88.
Уфа — Анжи 1:0 (0:0)
Гол: Засеев 65.
Локомотив — Тосно Д-1 1:0 (1:0)
Гол: Миранчук 19.
Урал — Краснодар 3:3 (1:3, 2:0, 0:0, 0:0), по пенальти — 4:3
Голы: Ильин 35, Бикфалви 53, 65 — Смолов 2, Классон 14, 32.