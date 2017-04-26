Любопытный момент приключился в матче 12 тура чемпионата Боливии по футболу. В самом конце встречи голкипер "Боливара" Матиас Дитуро забил мяч в ворота "Сан-Хосе" ударом из своей штрафной площади.

Шла пятая добавленная арбитром минута в матче между "Боливаром" и "Сан-Хосе". "Боливар" только что остался в меньшинстве, но выигрывал 2:1. Недалеко от бровки у центра поля был назначен штрафной в пользу "Сан-Хосе", голкипер которого Карлос Эмануэль Франко прибежал на половину поля соперника чтобы как-то помочь своей команде. Однако навес в штрафную "Боливара" оказался не очень удачным: вратарь Матиаса Дитуро вышел на перехват, забрал мяч и тут же ударом через все поле отправил его в пустые ворота "Сан-Хосе".

Так был установлен окончательный счет встречи — 3:1, а "Боливар" набрал 28 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате.