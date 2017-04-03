В матче одной из низших лиг чемпионата Португалии по футболу произошел вопиющий случай: после того как футболист получил красную карточку, он ударил коленом в лицо арбитра встречи.

Инцидент случился в матче между командами "Рио Тинто" и "Канелас-2010", когда форвард гостей Марко Гонсалвеш решил разобраться сперва с защитником "Рио Тинто" и ударил того кулаком в лицо. Главный судья встречи это сразу увидел и моментально отреагировал предъявленной красной карточкой. Мощного телосложения Гонсалвеш схватил арбитра за шею, развернул к себе и нанес удар коленом в нос. Арбитр Хосе Родригес рухнул на газон, ему помогли подняться и судья быстрым шагом сразу покинул поле. По итогам эпизода у него оказался сломан нос, а матч был прерван.

Что касается виновника инцидента, то Гонсалвеша сразу задержали выбежавшие на поле сотрудники безопасности и теперь горе-футболист предстанет перед судом. Руководство "Канеласа" объявило о расторжении соглашения с игроком.



