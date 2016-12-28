Шла 52-я минута игры, когда в зоне "Кузни" при счете 0:0 было назначено вбрасывание. Выиграл его форвард "Сибири" Константин Окулов, который сразу же целенаправленным броском отправил шайбу в сторону ворот соперника и забил гол. Голкипер "Металлурга" Подъяпольский среагировал поздно, пропустив шайбу между щитков.

Этот гол так и остался единственным в матче, а "Сибирь" одержала важную победу, набрала 60 очков и находится всего на расстоянии одного пункта от восьмерки сильнейших Восточной конференции. Новокузнецкий клуб потерпел уже 34 поражение в 44 играх и продолжает оставаться худшей командой чемпионата КХЛ в этом сезоне.