Жорже Алвес работает в "Каролине" менеджером по экипировке. Незадолго до игры с "Тампой" заболел один из двух вратарей "ураганов" Эдди Лек, и в заявку, как это всегда бывает в таких случаях, попал "экстренный вратарь", который должен просидеть на скамейке в полной экипировке, если основной не получит травму. В подобных случаях подписывается просмотровый контракт на один день. И вот таким вратарем в последний день 2016 года у "Каролины" стал Алвес.

Матч катился к завершению. С основным голкипером Кэмом Уордом, к счастью, ничего не приключилось, а "Каролина" уступала 1:3. И тут, за 7,6 секунды до финальной сирены наставник "Харрикейнс" Билл Питер дал команду Уорду катиться на скамейку запасных, а Жорже Алвесу — отправляться на лед.

Jorge Alves is a goaltender of record in the @NHL after coming in tonight's game with 7.6 seconds remaining. #HipHipJorge

WATCH 🔻 #CARvsTBL pic.twitter.com/cS2sLKJXaS— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) January 1, 2017