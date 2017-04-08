Игра началась в быстром темпе, благо команды достаточно отдохнули перед финальной серией — почти полторы недели. На 15-й минуте случилось первое удаление в матче, "Магнитка" осталась в меньшинстве и хозяевам не хватило всего семи секунд, чтобы выстоять: последовал дальний бросок Антона Белова и точное добивание от Евгения Кетова — 0:1.

Следом свое численное преимущество получили хоккеисты "Металлурга", но воспользоваться шансом сравнять счет не сумели. Зато едва началась вторая 20-минутка, как Евгений Тимкин и Сергей Мозякин в течение 81 секунд вывели хозяев вперед — 2:1.

"Металлург" хотел было развить преимущество, но подвела дисциплина. После удалений Белова и Осалы (до конца игры) команде Ильи Воробьева пришлось защищаться.

СКА большинство не реализовал, но даром оно не прошло — армейцы продолжали давить и в середине матча своего все-таки добились, ответив сопернику своим дублетом в течение 70 секунд.

Сперва Евгений Дадонов реализовал выход "1 в 0", а следом забил Николай Прохоркин и гости снова впереди — 2:3.

На этом значимые события второго периода не закончились. Незадолго до перерыва капитан СКА Илья Ковальчук последовал примеру Осалы, атаковав у борта Яна Коваржа, и тут же получил свои 5+20.

Такой шанс сравнять счет "Металлург" не упустил: Виктор Антипин в упор расстрелял Шестеркина, восстановив равновесие за 53 секунды до перерыва — 3:3.

В заключительной трети матча команды действовали уже с оглядкой на ворота. Ключевым моментом игры стало удаление на 54-й минуте защитника "Магнитки" Криса Ли: шайба после выстрела его армейского коллеги по амплуа Патрика Херсли просто порвала сетку ворот Кошечкина.

Через две минуты шедевральный гол (второй в матче) забил Дадонов,а слабым звеном у "Магнитки" вновь оказался Ли, которого форвард СКА проскочил будто не заметив — 3:5.

Вторая шайба Дадонова в итоге оказалась победной, потому как еще был гол Филиппи за 11 секунд до финальной сирены. СКА в итоге одержал победу — 5:4 и вышел в серии вперед. Но не стоит забывать, что "Металлург" проигрывал первые матчи во всех своих предыдущих финалах Кубка Гагарина.

Единственное, что разочаровало после такой красивой игры — это пресс-конференция главных тренеров команд. Похоже, Илья Воробьев "заразился" от Олега Знарка нежеланием общаться с прессой, хотя это входит в профессиональный круг обязанностей обоих специалистов. К слову, считающихся ведущими тренерами страны.



Кубок Гагарина-2017. Финал (1-й матч):

Металлург (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)

0:1 — Кетов (Херсли, Белов) — 16:18 (5x4)

1:1 — Тимкин (Терещенко, Косов) — 21:50 (5x5)

2:1 — Мозякин — 23:11 (5x5)

2:2 — Дадонов (Гусев) — 33:14 (5x5)

2:3 — Прохоркин (Херсли, Барабанов) — 34:24 (5x5)

3:3 — Антипин (Ли, Мозякин) — 39:07 (5x4)

3:4 — Херсли (Шипачев, Гусев) — 55:01 (5x4)

3:5 — Дадонов — 56:59 (5x5)

4:5 — Филиппи — 59:49 (6x5).

Счет в серии — 0:1.