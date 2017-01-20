Армейцы из Санкт-Петербурга, правда, обновили рекорд КХЛ в проигранном дома матче финскому "Йокериту" (3:5). В графе "заброшенные шайбы" у СКА теперь значится цифра "217", что лучше показателя уфимского "Салавата Юлаева" (215), установленного в сезоне-2009/10. Стоит учесть, что "Салават" тогда провел 56 матчей, а СКА добился рекорда в 51 игре и для улучшения рекорда у подопечных Олега Знарка осталось еще девять матчей.

В Магнитогорске местный "Металлург" обыграл омский "Авангард" (4:2), а капитан хозяев льда Сергей Мозякин обновил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ. В матче с омским "Авангардом" он забросил 37-ю шайбу.

Мозякин открыл счет в этом поединке на 15-й минуте и вот как это случилось.



Предыдущий рекорд принадлежал американскому нападающему Стиву Мозесу, который в сезоне-2014/15, выступая за финский "Йокерит", наколотил 36 голов в 60 матчах. У Мозякина для того чтобы увеличить новое достижение впереди еще восемь игр.