По словам организаторов, это первые подобные соревнования в мировой практике. Чтобы их провести были специально приобретены шесть автомобилей. Во избежание травм спортсменов пришлось убрать все стекла, а чтобы максимально облегчить вес игрового снаряда — сняли с машин и двигатели. Однако транспортные средства все равно весили несколько сотен килограммов, поэтому толкать машину должна была вся команда.
ВИДЕО: В России сыграли в керлинг автомобилями "Ока"
В Екатеринбурге прошел первый любительский турнир по автокерлингу. Вместо камней энтузиасты новой разновидности керлинга использовали подержанные автомобили "Ока", сообщает ТАСС.
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