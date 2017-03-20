В Екатеринбурге прошел первый любительский турнир по автокерлингу. Вместо камней энтузиасты новой разновидности керлинга использовали подержанные автомобили "Ока", сообщает ТАСС.

По словам организаторов, это первые подобные соревнования в мировой практике. Чтобы их провести были специально приобретены шесть автомобилей. Во избежание травм спортсменов пришлось убрать все стекла, а чтобы максимально облегчить вес игрового снаряда — сняли с машин и двигатели. Однако транспортные средства все равно весили несколько сотен килограммов, поэтому толкать машину должна была вся команда.