Победу "Кэпиталз" принесли голы Джастина Уильямса и Евгения Кузнецова, капитан команды Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу, набрав 68 (33+35) очко в сезоне. Кузнецов, помимо гола, отдал голевой пас, получил звание второй звезды матча и в его активе 58 (19+39) очков в "регулярке".



Набрав 116 пунктов после 80 матчей, "Вашингтон" досрочно обеспечил себе трофей за две игры до окончания чемпионата. Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли команда Барри Тротца будет иметь преимущество своей площадки. "Кэпиталз" выступает в НХЛ с 1974 года, но пока ни разу в своей истории не побеждал в Кубке Стэнли (высшим достижением клуба в плей-офф НХЛ является выход в финал в 1998 году).

В другом поединке, состоявшемся этой ночью, "Баффало Сэйбрз" в составе с латвийским форвардом Земгусом Гиргенсоном одолел на своем льду "Монреаль Канадиенс" — 2:1. Победу "клинкам" принесли шайбы Ристо Ристолайнена и Тайлера Энниса. Гости ответили голом престижа в начале третьего периода от Томаша Плеканица, которому ассистировал Александр Радулов (36-я передача в сезоне).

Гиргенсонс за 13,5 минут игрового времени отметился двумя бросками, двумя хитами и выиграл три из десяти вбрасываний.

"Баффало" набрал 78 очков и занимает в Восточной конференции 13 место, выше которого уже никак не поднимется, а ниже за два оставшихся матча еще опуститься может.

